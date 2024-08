Duo Edel-Tattoo in Horb: Musik zum Schunkeln und Seele baumeln lassen

1 Das Duo Edel-Tattoo begeisterte einmal mehr in Horb. Foto: Morlok

Sie gelten als Lieblinge des Horber „Musikcocktail“-Publikums: Das Duo Edel-Tattoo aus Kniebis kann auch bei schlechtem Wetter auf seine treuen Fans zählen.









Während der Sommerzeit gehört seit Jahren am Sonntagnachmittag in Horb der „Musikcocktail“ im alten Freibad einfach dazu. Egal, welche Kapriolen das Wetter auch schlägt. War es die ganze Woche über drückend heiß und kein Regenwölkchen am Himmel zu sehen, so fing es hier in der Gegend ausgerechnet am Sonntag zur Mittagszeit mit leichtem Nieselregel an, der auch nicht mehr wirklich aufhörte.