1 Im eigenen Garten der Dunninger Ortsmitte hat der Hobby-Meteorologe Andreas Wilbs die gemeindeeigene Wetterstation stehen. Die von ihr erfassten Daten können manchmal sogar im Versicherungsfall von Bedeutung sein. Foto: /Sue Delkof

Auch im Umkreis verändern sich die Wetterverhältnisse fast Tag für Tag. Doch welchen Daten und Wetterdiensten kann man trauen? Andreas Wilbs aus Dunningen kann diese Fragen mit den Echtzeit-Daten der Wetterstation absolut klar und wahrheitsgemäß beantworten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Temperatur, Luft, Regen oder Wind – Seit mehr als 18 Jahren beschäftigt sich Andreas Wilbs mit dem Wetter. Die mit Photovoltaik, WLAN und einer Batterie gesteuerten Wetterstation in der Dunninger Ortsmitte, die mit der Wetterwarte Süd mit Sitz in Bad Schussenried vernetzt und eine von insgesamt 137 Stück ist, erfasst seit 2021 Daten in Echtzeit und ist somit eine vertrauenswürdige Quelle rund um das Thema Wetter.