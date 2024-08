Die eine Gruppe durfte nach einer kurzen Erklärung mit dem Bau von Kohl- oder Blaumeisen-Nistkästen starten.

Die vorbereiteten Bretter wurden unter Anleitung der Betreuer von den kleinen Profis ruckzuck sauber zusammengeschraubt. Auch das Anbringen der Dachpappe stellte kein Problem dar.

Währenddessen wurden in der zweiten Gruppe fleißig Pflanztöpfe und Untersetzer aus Ton verziert. Mit Acrylfarben und Serviettentechnik entstanden die schönsten Designs. Nach einer kurzen Trockenzeit in der Sonne wurden die Kunstwerke dann mit Klarlack versiegelt, so dass sie in ihrer zukünftigen Funktion als Vogel- und Insektentränke möglichst lange schön aussehen.

Für Vögel und Insekten

Selbstverständlich musste man sich anfangs nicht für das eine oder andere entscheiden, sondern die Gruppen tauschten einfach die Arbeitsplätze, nachdem sie das erste Werk fertiggestellt hatten.

Nach getaner Arbeit gab es zur Belohnung selbst gemachte Burger und Getränke. Am Ende durfte jeder seinen Nistkasten und die Vogel- und Insektentränke stolz den abholenden Eltern präsentieren und mit nach Hause nehmen.

Inzwischen haben die Werke hoffentlich überall einen schönen Platz im Garten gefunden, so dass dem Erhalt der Artenvielfalt zumindest in diesen Gärten etwas Gutes getan wird.