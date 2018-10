Dunningen Zum Erfolg ungewöhnliche Wege einschlagen

"Start-up BW Young Talents – Innovation Workshop & Pitch" nennt sich ein vom Steinbeis-Innovationszentrum an der Hochschule Pforzheim entwickeltes Projekt, mit dem Schüler einen Einblick in die Welt der Start-ups erhalten. Mit Hilfe von Kreativitätstechniken und Tools aus der Gründerszene entwickeln sie innovative Geschäftsideen, die sie am Ende des Tages vor einer Jury aus dem schulischen Umfeld "pitchen", also präsentieren. Unter der Moderation von Eva Mürrle, Projektleiterin am Steinbeiszentrum, ging es beim Workshop an der Eschachschule darum, dass die erwachsenen Fortbildungsteilnehmer in die Rolle der Schüler schlüpften, um das Projekt zunächst selber auszuprobieren.

Die Aufgabe bestand darin, aus einem erkannten Problem für imaginäre Kunden ein innovatives Geschäftsmodell zu entwickeln und anschließend zu präsentieren. Zur Lösung des Problems sollten die Teilnehmer neue, bisher nicht eingeschlagene Wege gehen und unter Umständen auch Regeln brechen.

Erst im zweiten Schritt sollte der Fokus auf der Umsetzbarkeit der Idee liegen, sollte die Vermarktung des Produktes im Hinblick auf ein Alleinstellungsmerkmal betrachtet werden.