Dunningen Zuhörer in den Bann gezogen

Dunningen. Ganz gebannt hörten die Schüler der Klasse 6c zu, als Marie Gleixner (6a), Lenny Otto (6b) und Jan Broghammer (6c) aus der spannenden Erzählung "Reise ins Eisland" der englischen Autorin Alex Bell vorlasen.

Zuvor hatten diese drei Sechstklässler in ihren Klassen ein Stück aus ihrem Lieblingsbuch vorgelesen und sich als Klassensieger durchgesetzt. Nun ging es vor einer Jury aus den Deutschlehrerinnen Katharina Libonati, Hanna Trapp und Sonja Zettel, Schulleiterin Katharina Hirt und Büchereileiterin Nadja Broghammer darum, aus einem vorher unbekannten Text vorzulesen.

Bewertet wurde dabei laut Mitteilung der Schule die Fähigkeit, den Text flüssig und sicher vorzutragen und die Stimmung und Atmosphäre der jeweiligen Textstelle einzufangen und umzusetzen. Genau in diesem Bereich konnte Lenny Otto überzeugen: Es gelang ihm, die Geschichte der Juniorforscherin Stella Starflake und ihrer drei Gefährten so vorzutragen, dass die Zuhörer mit der Schneewaise Stella, dem Wolfsflüsterer Shay, Zauberer Ethan und dem schrulligen Beany mitfieberten. Er schaffte es, seine Mitschüler mitzunehmen in eine Welt aus Eis und Schnee, in der sich die Helden der Geschichte mit gemeinen Banditen und fleischfressenden Kohlköpfen auseinandersetzen mussten. Glaubhaft konnte Lenny seinen Mitschülern vermitteln, dass die vier Kinder auf ihrem von Wölfen gezogenen Schlitten dieses Abenteuer nur bestehen können, wenn sie ganz fest zusammenhalten.