Dunningen Zündende Melodien – freie Plätze

Dunningen-Seedorf (rm). Schade, denn der Musikverein stellt sich das Jahr über immer wieder am Ort bei verschiedenen Anlässen ganz selbstverständlich zur Verfügung.

Begonnen hat die gemeinsame Jugendkapelle Dunningen-Seedorf selbstbewusst mit dem gefälligen "La Rambla" des Schweizer Blasmusikkomponisten Mario Bürkli. Dem folgte das anspruchsvolle Stück "Highlights from Harry Potter", in dem vor allem das Holzregister bei der Wiedergabe vieler bekannten Filmmelodien dominierte. Auch die "Selection from The Lion King" wurde gut gemeistert. Mit "Viva la Vida" tauchte das von Martin Eger souverän geleitete Nachwuchsorchester galant und mit viel Temperament in den Bereich der Popmusik. Natürlich durfte eine spritzige Zugabe nicht fehlen.

Mit dem österreichisch-tschechischen Militärmarsch "Regimentskinder" begann das ebenfalls unter Martin Eger stehende Hauptorchester seine Vortragsserie. Mit dem Stück "Aventure", das die Abenteuer eines Helden aus der neuen Welt beschreibt, gab das Orchester einen Einblick in die gesteigerte Qualität seiner Register.