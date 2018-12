Dunningen Wird Hochwaldstraße 2019 saniert?

Die Dunninger Gemeinderäte haben die etwas komplizierte Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik gut überstanden, das eine oder andere Mal wurde noch ein bisschen geblättert und gesucht, aber Kämmerer Raphael Eith räumte die größten Stolpersteine zum Verständnis des umfangreichen Zahlenwerks in seinen Erläuterungen aus dem Weg.

Gute Nachrichten hatte Bürgermeister Peter Schumacher in seiner kurzen Haushaltsrede. Die Gewerbesteuer entwickle sich erfreulich, auch wenn er in der Verteilung auf nur wenige Steuerschuldner eine gewisse Gefahr sehe. Deshalb habe man hier einen vorsichtigen Ansatz gewählt. Weiterhin sprudelt die Einkommenssteuer, bei weiterhin positiver Bevölkerungsentwicklung. Erfreulich sei, dass man trotz der Millionenprojekte der vergangenen Jahre ohne eine Kreditaufnahme ausgekommen sei. Das werde nicht immer so bleiben. Auch der Rechnungsabschluss 2018 werde sicher positiv ausfallen.

Dennoch habe man "kein Geld im Überfluss", warnte Schumacher. Immerhin müssten Jahr für Jahr rund 900 000 Euro Abschreibung erst einmal erwirtschaftet werden, bevor es ans Geldausgeben gehe.