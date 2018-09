Dunningen Wie wird man eigentlich Clown?

Dunningen/Paris. Raphael Bantle ist Clown aus Überzeugung. Mit dem Kinderzirkus Holdrio tourte er kürzlich mit seinem Freund Mario Schillinger durch mehrere Gemeinden im Landkreis, und brachte Kindern die Artistik näher. Als er erzählte, dass er eine Clown- und Artistikausbildung bei Stefan Cassani absolviert und die Zauberakademie Deutschland besucht hat, war das Interesse geweckt.

Die Figur des Clowns ist alt. Sie entwickelte sich aus den Zanni, den Dienerfiguren der Commedia dell’arte. Über all die Jahrhunderte hat die tragisch-komische Figur des Clowns an Faszination aber keinesfalls verloren. Kinder und Erwachsene lassen sich gleichermaßen von Clowns in ihren Bann ziehen, lachen über die ganz eigene Komik dieser Wesen, die nicht zwingend eine rote Nase brauchen...

Aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, Clown zu werden? "In jedem Menschen steckt ein Clown", ist Raphael Bantle überzeugt. Bereits als Kind sei er von Clowns fasziniert gewesen. In seiner Jugend habe er mit Freunden jongliert. "Plötzlich war es mein Traum, beruflich so etwas zu machen", erinnert sich der 29-Jährige. Doch aus dem Traum sollte erst einmal nichts werden, denn nach der Schule stand eine Ausbildung an. In Heiligenbronn absolvierte er ein Praktikum. Schnell habe er gemerkt, dass "im richtigen Leben" vieles vorgegeben ist. "Die Freiheit eines Kindes ist nicht mehr gefragt. Sich frei aus sich heraus zu entwickeln, auch nicht". Da habe es ein Clown wesentlich besser, ist sich Bantle sicher. Ein Clown lasse sich nicht in eine Form pressen. Er müsse frei und offen sein, um sich entfalten zu können. "Er schämt sich auch nicht. Er ist Optimist und überzeugt von seiner Idee", schwärmt Bantle weiter, der es liebt auf der Bühne zu stehen. Sichtlich gefällt ihm aber auch die ganz alltägliche Bühne. Pressegespräch im Café ist nicht sein Ding. Am Weiher mit im Wind knisternden Schilf, erzählt er aus seinem Leben.