Dunningen Widerspenstige Kuh will nicht in die Badewanne steigen

Mit insgesamt mehr als 100 Besuchern war der Musiksaal der Eschachschule bis zum letzten Platz gefüllt. Im Mittelpunkt der Geschichten stand dieses Mal die bekannte Postkuh Lieselotte aus der Feder von Alexander Steffensmeier.

Die Kinder konnten sich sofort in die Situation Lieselottes und ihrer Freunde einfühlen, die sich beim Spielen ordentlich schmutzig gemacht hatten und nun vor dem Schlafengehen ordentlich abgeschrubbt werden sollten.

Aber "Lieselotte will nicht baden", so der Titel des Buches, dessen Bilder großformatig auf eine Leinwand projiziert wurden. Lautstark kommentierten die kleinen Besucher die Versuche der Bäuerin, die Kuh in die Wanne zu bekommen. Und dann wurde es herrlich turbulent. Beide hatten riesigen Spaß mit dem Rasensprenger und beim Spritzen mit dem Gartenschlauch. Schließlich musste sogar die Bäuerin in die Badewanne, denn sie war in den Matsch geplumpst. Nicht nur für die Kinder, auch für die Mütter und Väter war es ein Spaß, den beiden dabei zuzuschauen, wie die eine sich vor dem Baden zu drücken versucht, während die andere ihr verzweifelt hinterherläuft.