Dunningen Wichtige Stützen

Weiter ging es mit der "neuen" altbewährten Besetzung der Jugendkapelle SteLa Musica erstmals unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Tommes Rute. Mit "How far I’ll go" von Haakon Esplo, "Manzara" von Jacob de Haan und "Guardians of the Galaxy" (Michael Braun) spielten sie sich in die Herzen der Zuschauer.

Nach einer kurzen Pause und Umbauphase folgte der dritte Teil des Abends. Erstmals unter der Stabführung von Tommes Rute zeigte die Hauptkapelle ihr Können. Begonnen wurde fulminant mit "The Olympic Spirit" (John Williams), und dem anschließenden, etwas ruhigeren "St. Thomas Choral" (Pavel Stanek) folgte das grandiose Solo-Stück "Weinende Trompete" (Dalibor Bárta) mit Stefan Bloch an der Trompete. Claude Michel Schönbergs "Les Misérables" führte die Zuhörer ins 19. Jahrhundert. Nach "Feeling Good" von Michael Bublé bildete der Marsch "Abel Tasman" von Alexander Pfluger einen gelungenen Abschluss. Die Musiker durften allerdings erst nach einigen Zugaben von der Bühne gehen. Der Vorsitzende Helmut Schmeh dankte zum Abschluss allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten.