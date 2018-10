Dunningen Wer sich nicht Wehr(t), lebt verkehrt

Anlieger Walter Kammerer entdeckte in den Berechnungen des Umweltamtes "viel Theorie", die mit der Realität nicht viel zu tun habe. Viele Anlieger seien von einem Rückbau des Wehrs direkt betroffen. Zur Hochwassergefahr merkte Kammerer an: "Das Wehr wird uns immer schützen." Es könne dazu dienen, den Zufluss in den Unterlauf zu drosseln. Letztendlich seien die Berechnungen zu den verschiedenen möglichen Hochwassern statistische Werte. Zählbar ist für ihn die tagtägliche Erfahrung mit dem Wehr, und die sei gut.

Auch Roland Fischinger vom Nabu konnte den vom Umweltamt diagnostizierten Zustand der Eschach so schlimm nicht finden. Die Eschach habe an vielen Stellen ein Algenproblem. Er appelierte an das Umweltschutzamt, bei seiner Entscheidung alle Interessen einzubeziehen. Auch der Fußballverein und der Angelsportverein sahen im Rückbau des Wehrs keine grundlegende Verbesserung. Wie Sportangler Gerhard Jäckle berichtete, machten sich die Fische wenig aus der schlechten Wasserqualität im Stauraum vor dem Wehr.

Rainer Pfaller fragte sich, ob es angesichts der Richtlinie überhaupt eine Alternative zum Rückbau gebe. Klaus Gaiselmann konnte sich keine denken. Inge Erath sah die Anlieger dagegen "potenziell gefährdet".

Petra Lainer vom Umweltschutzamt entlarvte den Sinn der Veranstaltung: "Wir wollen nicht willkürlich handeln, es ist gut, dass Sie ihre Einwände vorbringen, aber wir müssen die Richtlinie umsetzen." Elsbeth Mauch brachte es auf den Punkt: "Im Grunde gibt es nur zwei Argumente. Das der herzustellenden Durchlässigkeit der Eschach und die Interessen der Anwohner."

Bürgermeister Peter Schumacher gab sich kämpferisch. Er traue den Anwohnern das Gespür für das Wehr zu. Man werde die Entscheidung des Amtes abwarten. Dann werde man gegebenfalls Einspruch einlegen oder vielleicht sogar den Klageweg beschreiten, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dem Sportplatzwehr an der Eschach in Dunningen droht der Rückbau. Die Anlieger der Eschach sind entsetzt, denn sie sehen das Sperrwerk seit Jahrzehnten als bewährten Hochwasserschutz. Das Umweltschutzamt hält es dagegen für ziemlich nutzlos. Es muss eine europaweite Richtlinie umsetzen, und das scheinbar um jeden Preis. Aber was in Brüssel gut gemeint ist, muss vor Ort nicht zwangsläufig richtig sein. Das Ziel, naturnahe Flüsse, in denen sich die Fische gern tummeln, ist an sich lobenswert. Nun aber steht das Bauwerk den hehren Zielen des Umweltschutzes im Weg. Also weg damit, notfalls per Anordnung. Das Umweltschutzamt zeigt sich scheinbar gesprächsbereit. Amtsleiter Klaus Gaiselmann gibt den geduldigen Zuhörer, rückt dabei aber keinen Millimeter von seinem Vorhaben ab. Soll so ein echter Dialog mit den betroffenen Bürgern entstehen, wenn man alle anderen Lösungen gleich ausschließt? So missrät eine Gemeinderatssitzung zur Show-veranstaltung, die niemand nutzt.