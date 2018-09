Dunningen Weithin unterschätzte Berufsgruppe

Dunningen. Dass Veranstaltungen technisch wie am Schnürchen klappen, es im Winter in den öffentlichen Gebäuden warm ist, dass man nicht auf der Treppe ausrutscht und die Neonröhre nicht lange flackert und, und, und – dafür sind die Hausmeister der Gemeinde Dunningen da.

In den vergangenen Monaten hat es Veränderungen im sogenannten Hausmeister-Pool gegeben, wie die Chefin, Ortsbaumeisterin Karola Heinz, erläutert. Scherzhaft meint sie, der "Altbestand" sei aufgestockt worden. Statt vier gibt es nun fünf Hausmeister. Nachdem in Dunningen Al­fred Kammerer und in Seedorf Reiner Werner in den Ruhestand gegangen sind, sah die Gemeindeverwaltung den Zeitpunkt für eine Neustrukturierung gekommen.

Die nun fünf Männer haben die umfangreichen Aufgaben mehr oder weniger unter sich aufgeteilt. Helmut Auber fungiert als Poolchef und koordiniert neben seinen anderen Tätigkeiten täglich die Aufgaben. Wobei, planbar seien höchstens 50 Prozent, die andere Hälfte seien spontane Einsätze, so Auber. Ein bisschen sind die Hausmeister auch die technische Feuerwehr der Gemeinde.