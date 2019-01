Dunningen Wasser löst Rauchmelder aus

Dunningen. Die Feuerwehr Einsatzabteilung Dunningen wurde am Mittwochnachmittag in das Schulungszentrum eines Industriebetriebs alarmiert, da dort die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Erkundung des Einsatzleiters, unterstützt von einem Trupp unter Atemschutz, ergab, dass in das Gebäude eingetretenes Wasser in einen an der Zwischendecke installierten Rauchmelder tropfte und dieser darauf hin Alarm schlug. Ein Eingreifen der Feuerwehr war daher nicht erforderlich.

Der Zeitpunkt der Alarmierung war laut Mitteilung der Wehr äußerst ungünstig gewählt: So mussten einige Einsatzkräfte die Beerdigung eines Ehrenmitglieds der Dunninger Feuerwehr verlassen, um an den Einsatzort zu eilen. Neben der Feuerwehr, die unter der Einsatzleitung von Abteilungskommandant Steffen Hils mit zwei Fahrzeugen an der Einsatzstelle waren, waren vorsorglich ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort.

Lob gab es seitens der Feuerwehr für das vorbildliche Verhalten der Mitarbeiter: Beim Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Gebäude geräumt, alle anwesenden Schulungsteilnehmer hatten sich lehrbuchmäßig am Sammelplatz eingefunden und die Anweisungen der Feuerwehr befolgt.