Dunningen/Vorarlberg Kletterpartner nach Absturz unter Schock

Der 29-Jährige und sein 24 Jahre alter Kletterpartner wollen an diesem Tag auf den Gipfel der Zimba. Sie wählen den Ostgrat. Gegen 13.30 Uhr steigen sie in die Route ein, der Schwierigkeitsgrad der Tour wird mit 4- angegeben. Die Uhr rückt vor, gegen 15.30 Uhr ist der Gipfel noch nicht erreicht. Die Männer handeln umsichtig, brechen die Tour ab.

Beim Abstieg kommt es zur Katastrophe

Doch beim Abstieg kommt es zur Katastrophe. Die Kletterer seilen sich laut Auskunft der Landespolizeidirektion Vorarlberg an einem in den Fels getriebenen Einschlaghaken ab. Diese Art Haken wird mit Muskelkraft in den Fels geschlagen, dort aber nicht mit zusätzlichen Hilfsmitteln wie Beton fixiert. Zunächst scheint alles in Ordnung. Der 24-Jährige seilt sich ab. Am Wandfuß wartet er auf seinen Freund. Doch als der 29-Jährige sich abseilt, löst sich der Haken aus dem Fels. Der Kletterer stürzt in die Tiefe.