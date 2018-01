Nach der Begrüßung durch Narrenpräsident Christian Holzer wiederholte der neue Hanselboss Lucas Rapp in närrischer Manier die Regeln fürs Abstauben in Seedorf. Anschließend wurde der schlafende Raupenhansel zu neuem Leben erweckt. Nach dem freudig erwarteten Narrenmarsch wurden die Abstauber in Gruppen zu den Kleidlesträgern entsandt. Foto: Haag