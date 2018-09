Dunningen Von Pompfen, Jugg und guten Taten

Jugger ist eine Trendsportart, die in Mannschaften mit je fünf Spielern gespielt wird. Ziel des Spieles ist es, den Spielball – Jugg genannt – auf die gegnerische Seite zu bringen. Dabei darf der Jugg nur von einem Spieler, dem Runner, berührt werden. Alle anderen Spieler erhalten sogenannte Pompfen. Das sind verschiedene gepolsterte Stöcke. Mit den Pompfen dürfen gegnerische Spieler abgeschlagen werden. Die getroffenen Spieler müssen dann fünf Sekunden auf den Boden knien und werden so für kurze Zeit ausgebremst. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel.

In Dunningen gaben die Mannschaften in der Gruppenphase Gas. Die Stimmung war ehrgeizig und doch ausgelassen. Während des ganzen Spiels wurde Fairplay großgeschrieben. Beim spannenden Finale schauten dann alle zu, jubelten und feuerten an. Letztlich sicherte sich ein Team aus Bösingen den dritten Platz. Platz zwei ergatterte "Chefins Team" und Platz eins ging an das Team "Bilger", bestehend aus einer Clique von Jungen aus Dunningen und Seedorf.

Bei einem abschließenden geistlichen Impuls drehte sich nochmal alles um das Thema "fair". Was bedeutet fairsein für Jesus? Das Fazit: Es sind die kleinen guten Taten im Leben der Jugendlichen, die Kreise ziehen und die Welt fairer machen. Das Juggertunier war jedenfalls ein voller Erfolg.