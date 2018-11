Dunningen Volksbank bekennt sich zur "analogen Präsenz" vor Ort

Der Vorstandsvorsitzende der Bank, Jürgen Findeklee, referierte über das Geschäftsjahr 2017, in dem man die Bilanzsumme um 47 Millionen Euro auf 1923,5 Millionen Euro erhöhen konnte. Dies entspreche einem Plus von 2,5 Prozent.

Das Wachstum sei, wie im Vorjahr, hauptsächlich aus den gestiegenen Kundenforderungen und Verbindlichkeiten möglich gewesen. Das Vertrauen in die Sicherheit der Volksbank spiegle sich einmal mehr in den hohen Zuwachsraten in diesem Bereich. Der Zinsüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres liege trotz eines Rückgangs von 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr über den Erwartungen. Die Volksbank zähle zum 31. Dezember 2017 44 318 Mitglieder und 92 441 Kunden. Die Beschäftigtenzahl betrage 343, und es stünden 32 Filialen und 45 Geldautomaten zur Verfügung. Solange wie mögliche sollen die bisherigen Filialen – so zum - Beispiel auch in Seedorf, beibehalten werden.

Dann nahmen Sandra Grädig und Dominik Weichenhein die Anwesenden, unterstützt durch zwei Videofilme, mit auf eine Zeitreise unter dem Motto "War früher wirklich alles etwas besser?" Verglichen wurde der durch die Digitalisierung ermöglichte, totale Wandel im Zahlungsverkehr zwischen den Jahren 1969 und 2018. Während früher der persönliche Besuch der örtlichen Filiale notwendig war, gebe es heute zahlreiche Möglichkeiten, um Überweisungen bargeldlos zu jeder Uhrzeit und ortsunabhängig zu tätigen. Dies bedeute für die Kunden eine wesentliche Zeiteinsparung. Nach wie vor wolle die Bank aber in den Filialen auch die analogen Möglichkeiten beibehalten.