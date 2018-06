Dunningen Unterschiede und viel Gemeinsames ausgemacht

Im Rahmen einer deutsch-französischen Woche besuchten die Eschachschüler auch in diesem Jahr wieder ihre Austauschpartner im Elsass, die sie direkt anschließend auch in ihren Heimatdörfern im Kreis Rottweil willkommen hießen.

Die Schüler aus Deutschland und Frankreich konnten mit ihren Partnern jeweils in den Unterricht des anderen hineinschnuppern und Eindrücke von der deutlich anderen Schulsituation verschaffen. Den Alltag im Nachbarland erlebten die Jugendlichen jeweils in Gastfamilien, wo auch die sprachlichen Barrieren recht schnell überwunden wurden. Natürlich waren die jeweiligen Gastgeber bestrebt, den Besuchern Sehenswürdigkeiten zu präsentieren. So besichtigten die Dunninger Schüler mit ihren neuen Freunden die Hochkönigsburg und erkundeten die Stadt Colmar in einer gemeinsamen Stadtrallye. Höhepunkt des Besuchs im Nachbarland war ein Abstecher ins Europäischen Parlament in Straßburg mit anschließendem Stadtrundgang und einer Besichtigung des Münsters.

In Dunningen wurde die gemischte Truppe von Bürgermeister Peter Schumacher im Ratssaal begrüßt. Als sehr interessant für alle Beteiligten erwies sich ein Ausflug ins romantische Tübingen. In Rottweil konnte neben einem Stadtrundgang durch die mittelalterliche Stadt vor allem eine Fahrt auf den Thyssenturm und der grandiose Rundblick von dort oben überzeugen. Bei einer gemeinsamen Abschiedsfeier in der Mensa der Eschachschule dankte Schulleiterin Katharina Hirt allen, die dazu beigetragen hatten, dass in einer ereignisreichen Woche aus Fremden Freunde geworden waren.