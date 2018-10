Dunningen Unheimlich wabert Nebel im Schwammenrain

Dunningen. Der Dialekt wurde dem Dunninger quasi in die Wiege gelegt. Die Eltern waren Heimatvertriebene, die schon in der Heimat den Dialekt pflegten, und schließlich in Dunningen landeten. Zu Hause, so erinnert sich Schneider, sei immer Dialekt gesprochen worden. Mit seinem Vater, der 2016 verstarb, habe er sich fast nur so unterhalten. Noch heute erinnern sich viele Dunninger an seinen Vater, der als "Lichtputzschere" mit einem Plakat bewaffnet, gleich einem Bänkelsänger, unterwegs war und Begebenheiten aus dem Dorf gekonnt auf die Schippe nahm.

Auch in der Schule redete man, wie der Schnabel gewachsen ist. Schneider wuchs so auch in den Dunninger Dialekt hinein. Deutsch sei immer sein Lieblingsfach gewesen, Gedichte hätten es ihm besonders angetan, erinnert sich Schneider. Er mochte es, sie auswendig zu lernen. Deshalb eignete er sich Schillers "Glocke" komplett an. Beim Kinderball gab’s eine Orange für ein selbst vorgetragenes Gedicht. Und er bekam einige Orangen.

Später sprach sich schnell herum, wie erstaunlich seine Vortragskunst ist. Meist war er es, der bei Betriebs- und Vereinsfeiern, Jubiläen und Verabschiedungen Selbstverfasstes vortrug. Er erinnert sich schmunzelnd, die Lehrer bei der Abschlussfeier der Handelsschule kräftig durch den Kakao gezogen zu haben.