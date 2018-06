Dunningen Überraschung gelingt

Bisher hatte die Abteilung Dunningen noch keine eigene Fahne. Dies ließ Steffi und Deborah Hils nicht ruhen. Das wäre doch ein passendes Geburtstagsgeschenk zum Festakt am Freitagabend. Sie suchten Gleichgesinnte und zahlreiche private Sponsoren unterstützten die Fahnenbeschaffung finanziell. Auch viele Vereine und der Vereinsring Dunningen-Lackendorf in Person von Wolfgang Gerst halfen mit. Und so war die Überraschung perfekt. Volker und Steffen Hils waren perplex. Nun konnte die Abteilung Dunningen den Festzug mit ihrer neuen Fahne anführen, die Pfarrer Hermann Barth im Gottesdienst am Sonntagmorgen weihte.