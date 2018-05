Dunningen Taucher suchen weiter nach Vermisstem

Polizeihubschrauber und rund 40 Einsatzkräfte der DLRG-Wasserwacht suchten am späten Montagnachmittag stundenlang nach einem 46-jährigen Mann, dessen Auto unverschlossen am Uferrand eines Seedorfer Weihers gefunden wurde. Nachdem der Fahrzeughalter zu Hause nicht angetroffen werden konnte, begann die Suche per Hubschrauber.

Wegen der am Ufer abgelegten Kleider geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Mann im See ertrunken ist. Im Auto des Vermissten haben die Ermittler laut einem Polizeisprecher mehrere leere Schnapsflaschen gefunden. Die Suche musste bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden. Am Dienstagmorgen wurde die Suche mit Polizeitauchern fortgesetzt. Nun soll vor allem den Grund des Sees genauer abgesucht werden.