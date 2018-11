Dunningen Stifte machen Mädchen stark

Eine Handy-Sammel-Aktion ist bereits angelaufen. Eine weitere Sammelaktion kommt in diesem Jahr dazu: Stifte, wie Kugelschreiber, Füller, Marker oder Filzstifte (keine Holzstifte) werden gesammelt und dem Recycling zugeführt. Die Plastikumhüllung kann verarbeitet und wiederverwendet werden.

Initiiert vom Weltgebetstag der Frauen läuft diese Aktion unter dem Motto "Stifte machen Mädchen stark" von Finnland bis in die Schweiz. Damit wird ein Team aus Lehrern und Psychologen unterstützt, das 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht, denn zum stark werden braucht es Bildung. In Dunningen unterstützen das Jugendreferat und die Eschachschule die Sammlung. Im Foyer vor dem Rektorat der Schule steht eine Sammelkiste für die Stifte. Der Abschluss dieser Aktion findet im Rahmen des Missionsbasars statt. Auch dort wird eine Sammelkiste aufgestellt werden und danach werden die Stifte vom Alianzagremium weitergeleitet.

Jede Sammelstelle, die sich beteiligt, bekommt pro Stift zwei Cent gutgeschrieben und das so gesammelte Geld kann nur einer gemeinnützigen Organisation gespendet werden.