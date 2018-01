Dunningen Steter Förderer der Vereine

Dunningen. Burri begann nach der Volksschule 1942 eine Mechaniker-Lehre bei den Mauserwerken in Oberndorf. Nach der Einberufung zum Arbeits- und Wehrdienst und Verwundung, folgte die russische Gefangenschaft.

1946 kam Reinhold Burri wieder zurück in die Heimat. Nach einer weiteren Umschulung zum Kfz-Mechaniker kaufte er 1950 seinen ersten Omnibus, um den von seinen Eltern bis 1945 geführten Omnibusbetrieb wieder aufzubauen. Bereits mit 28 Jahren absolvierte er die Fahrlehrer-Fachschule und eröffnete in Dunningen die erste Fahrschule. Weitere folgten in Rottweil und Königsfeld. Im Jahr 1962 verlagerte er den Betrieb in seinen Neubau in Schramberg-Sulgen. 1980 folgte die Übernahme eines Omnibusbetriebs in Radolfzell. 1995 entschied sich Burri, den Busbetrieb zu verkaufen.

Für Heimatgemeinde stark engagiert