Dunningen Sternsinger hinterlassen Segen im Briefkasten

Dunningen-Seedorf - Zum Feiertag der Heiligen Drei Könige laufen die Kinder durch die Straßen, klopfen an die Haustüren und singen für die Bewohner. Traditionell wird danach mit Kreide die Abkürzung für den Spruch: "Christus segne dieses Haus" auf die Tür gemalt und um eine Spende gebeten. Ist man aber nicht Zuhause, wie eine Bewohnerin in Seedorf, wird einem ein Kleber mit der Aufschrift "20 *C+M+B+20", ein Merkzettel und ein Überweisungsträger des katholischen Pfarramts in den Briefkasten geworfen. Schluss mit der Kreide - ist das die moderne Art der Sternsinger? Im Netz wird dieser Umstand heiß diskutiert.