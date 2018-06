Dunningen Spritziges Jahrgangsteam dreht den Spieß um

Nach dem letzten Verbandsspiel der ersten Mannschaft in der Landesliga gegen Tabellenführer Nagold (1:3) wurde das Elfmeterturnier der Herren ausgetragen. Welchen Stellenwert der Fußballsport in Seedorf genießt, konnte am frühen Abend des vergangenen Samstags erfahren werden. 20 Mannschaften mit je fünf Schützen und einem Torwart versuchten, mit viel Einsatz und Können den Titel Elfmetermeister zu erringen.