Dunningen Sportler packen Dinge selbst an

So wurde vor Jahresfrist unter Federführung von Stefan Schneider und Tobias Merz die Erweiterung und Sanierung des Sportfunktionsgebäude am Trainings- und Ausweichplatz am Lausbühl in Angriff genommen.

Der Anbau wurde in Holzständerbauweise erstellt und darin Mannschafts- Aufenthaltsräume, ein Schiedsrichterraum sowie Toiletten eingerichtet. Ebenso wurde für die kältere Jahreszeit eine Infrarotheizung installiert und das Gebäude energetisch aufgerüstet. An der Ostseite ist eine kleine Terrasse angehängt und das schützende, vorspringende Vordach an der Nordseite weitergeführt worden.

Um dies alles umzusetzen, erbrachte das bewährte Arbeitsteam circa 1300 ehrenamtliche Arbeitsstunden ein und wurde von zahlreichen örtlichen und überörtlichen Firmen unterstützt. Die Maßnahme bedeutet eine deutliche Verbesserung für Sportler und Fans.