Dunningen Sport-Profilfach führt Achtklässler ins schneereiche Allgäu

In Kleingruppen, jeweils unter Anleitung ihrer Lehrer, konnten die Schüler ihr Können zeigen. 28 Anfänger standen zum ersten Mal auf Skiern oder Snowboards und konnten bereits am ersten Nachmittag kleine Erfolge am Übungshang verbuchen.

Währenddessen erkundete die Gruppe der Fortgeschrittenen weitere Pisten im Skigebiet in Oberjoch. Die starken Schneefälle, die die ganze Woche über anhielten, konnten die gute Stimmung nicht trüben: Trotz der schwierigen Pistenverhältnisse waren alle Teilnehmer hochmotiviert. Die Gruppen verbesserten ihr Können kontinuierlich, sodass alle Schüler am Ende der Woche die blauen und roten Pisten des Skigebiets bewältigen konnten.

Jeder Skitag begann mit einem gemeinsamen Aufwärmprogramm auf dem Vorplatz der Talstation im teils hüfthohen Schnee. Danach übten die Schüler in Kleingruppen im Ski-/Snowboardkurs unter der Anleitung ihrer Begleitlehrer Hanna-Lisa Trapp, Christian Schondelmaier, Andreas Kalström, Tobias Geib, Eva Dangelmaier und Christian Holzer bis zum gemeinsamen Mittagessen auf der Hütte. Nachmittags drehten die Gruppen ihre Runden auf den Pisten, bis sie dann, nach oftmals ausgiebigen Schneeballschlachten im Tal, ausgepowert mit dem Skibus in ihre Unterkunft in Hinterstein fuhren.