Dunningen Spaß-Olympiade mitunter ein Kinderspiel

Dunningen-Seedorf. So konnte der amtierende Ringvorsitzende Stefan Schneider in seiner Begrüßung ein volles Haus begrüßen. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Peter Schumacher, Vertreter der Verwaltung, etliche Gemeinderäte und die ehemaligen Ringvorsitzenden Ernst Glatthaar, Rainer Pfaller und der Ehrenvorsitzende Kuno Werner. In einem kurzen Statement erinnerte Schneider an die Ereignisse in der Welt, Deutschland und der Heimatgemeinde im Gründungsjahr des Vereinsring.

Begonnen wurde der Festakt konzentriert vom Männergesangverein mit dem feierlichen Chorsatz in italienischer Sprache "Signore delle cime". Rainer Pfaller beschrieb anschließend detailliert die Entwicklung und die aktuelle Situation des Vereinsrings, dessen Gründung einst vom damaligen Bürgermeister Helmut Käfer an Franz Haas übergeben worden war.

Bürgermeister Peter Schumacher lobte den Vereinsdachverband, der in den vergangenen Jahren richtungsweisend und unverzichtbar für den Teilort tätig geworden sei. Dabei dürfe man auch das Versprechen nicht vergessen, technische Mängel an der in die Jahre gekommene Turn- und Festhalle zu beheben. Mit einem Geldgeschenk der Gemeinde unterstrich Schumacher seine lobenden Ausführungen.