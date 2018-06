Dunningen Seit 150 Jahren selbstlos im Einsatz

Der Landtagsabgeordnete Gerhard Aden (FDP) beschäftigte sich mit dem Leitspruch aller Wehren "Gott zur Ehr’, dem nächsten zur Wehr". Gott habe den Menschen den Auftrag gegeben, sich die Erde untertan zu machen. Das betreffe auch die gewaltige Kraft des Feuers, die nur gemeinsam zu bezwingen sei. Angesichts heutiger Umweltprobleme müsse man sich fragen, ob der Mensch nicht inzwischen übertrieben habe.

Der Landtagsabgeordnete Emil Sänze (AfD) sagte, dass der "ewige Ruf nach öffentlichen Hand" von den Feuerwehren widerlegt werde. Dennoch müsse der Staat diese "Gemeinschaft der Zuverlässigkeit" nach Kräften unterstützen. Landrat Wolf-Rüdiger Michel würdigte die vielen Helfer bei der Vorbereitung des Kreisfeuerwehrtages und wünschte, allzeit gesund von den Einsätzen zurückzukommen.

Kreisbrandmeister Mario Rumpf forderte die Wehren auf, die notwendigen Werte für ihren unermüdlichen Einsatz weiterzugeben. "Es ist das Wollen, nicht das Müssen, was einen Feuerwehrmann auszeichnet", so Rumpf.

Ulrich Fischer, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Schramberg betonte die gute Zusammenarbeit zu jeder Tageszeit. Er rief der Dunninger Wehr zu: "Ihr seid allzeit eine ganz große Hilfe."

Vereinsring-Vorsitzender Karl Storz unterstrich die Rolle der Wehr im Gemeindeleben. "Bei euch stoßen wir nie auf taube Ohren, wenn es um Unterstützung bei unseren Veranstaltungen geht."

Marco von Breiten Landenberger betonte, dass die Wehren wichtige Partner der Versicherungen seie. Andreas Jehle und Jürgen Bauer, die Abteilungskommendanten aus Seedorf und Lackendorf versprachen, für die zahlreichen Helfer des Jubiläums ein Fest auszurichten.

Aber auch Ehrungen standen an diesem Abend auf dem Programm. Heinz Hirt und Kreisbrandmeister Mario Rumpf erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre in der Feuerwehr.

Aus den Händen des Kreisverbandsvorsitzenden Jürgen Eberhardt wurde Kommandant Volker Hils mit der Medaille "Dank und Anerkennung" des Kreisfeuerwehrverbands in Silber unter anderem für die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages an diesem Wochenende geehrt.

Zwei Altgediente der Dunninger Abteilung, die sich in vielen Jahren besonders um die Wehr, auch im Vorfeld des Jubiläums verdient gemacht haben, Werner Hutz und Harald Mauser, wurde das Deutsche Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze verliehen.

Bernhard Schönemann moderierte den Festakt gekonnt mit Anekdoten und launigen Überleitungen von Redner zu Redner. Umrahmt wurde der Festakt von einem Ensemble des Musikvereins Dunningen unter der Leitung von Sigmund Oehler.