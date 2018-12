Auch in diesem Jahr veranstaltete der Musikverein "Eintracht" Seedorf sein traditionelles Weihnachtsliederspielen an Heiligabend. Ab dem frühen Nachmittag zogen die Musiker mit ihren Instrumenten durch den Ort und machten an verschiedenen Häusern Halt. Mit Weihnachtsliedern wie "Stille Nacht", "Tochter Zion" und "Alle Jahre wieder" erfreuten sie die Seedorfer Einwohnerschaft. Das Foto zeigt den Musikverein am Treffpunkt. Foto: Haag