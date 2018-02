Dunningen Seedorfer Gruppen beweisen Einfallsreichtum

Dunningen-Seedorf (rm). Gerade noch zwischen zwei Schneeschauern gelang es der Raupenzunft, den Rosenmontagszug von der Heiligenbronner Straße aus über die von vielen Zuschauern gesäumte Freudenstädter Straße auf den Weg zu bringen. Angeführt vom heftig schellenden Zunftbüttel und der Narrenfahne folgten der Musikkapelle die drei Zunftballetts, die Raupen, die zierlichen Gretle und natürlich die große Anzahl der Hansel und Schantle, die die Zuschauer großzügig mit Brezeln, knusprigen Räuple und Bonbons eindeckten. Den Schantle schlossen sich die Fußgruppen an – von der großen Schar der Pipi Langstrumpf, die mit ihren Schaukelpferden wie ein Wirbelwind in die Zuschauer hinein fegten. Ein Horde pikanter Lebkuchen, die ihre köstlichen Backwaren auch mit der Armbrust verteilten, folgte. Bunte Duschvorhänge in rauer Menge, dazwischen ein Rock’n’Roll-Handwagen mit fetziger Musik und tragbare Vespa-Motorroller, zwischen denen Gokarts ihre Runden drehten, fehlten nicht. Auch eine Gruppe Rockabilly Girls und die Lollipops waren zu bewundern, und die vielen roten Kaugummiautomaten beglückten die Zuschauer.