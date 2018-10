Dunningen-Seedorf. Mit einem Gottesdienst begann der Jahrgang 1938 aus Seedorf sein 80er-Fest in der Pfarrkirche. Jahrgangsmitglied Pfarrer Josef Neuenhofer stellte in seiner Festpredigt fest, dass wer danken könne, das Klagen vergesse. Es sei aber eine Kunst, einfach loszulassen und das Schicksal vertrauensvoll in Gottes Hände zu legen. Im Gasthaus Rössle wurde nach einem Sektempfang und der Ansprache von Kuno Werner, der wichtige Stationen im Verlauf der 80 Lebensjahre in Erinnerung rief, das Festessen genossen. Nach einem Friedhofsbesuch traf man sich wieder zu Kaffee und Kuchen. Neuenhofer berichtete ausführlich über die momentane Situation in der bolivianischen Hauptstadt La Paz und die von ihm auf den Weg gebrachten Projekte für viele Straßenkinder. Überraschend kam das Instrumentalduo Gerhard Werner und Erich Heinemann und brachte ein Ständchen. Unentwegte fanden sich am Montag zum "Kinderfest" ein, das auf den Fohrenbühl zum Mittagessen im Grenzgasthof Schwanen führte. Danach wurde auch das Gedächtnishaus des Schwarzwaldvereins besucht, und einige wagten die Besteigung des Aussichtsturms.