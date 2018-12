Mit einem dreitägigen Ausflug an die Mosel begann der Jahrgang 1958 aus Seedorf sein 60er-Fest. Von Rüdesheim ging es mit dem Schiff bis Boppard und tags darauf an der Mosel entlang bis Bernkastel-Kues. Nachmittags gab es eine lustige Planwagenfahrt mit Weinprobe durch die Weinberge. Im November folgte der Festabend. Nach einem Friedhofsbesuch und einem Wortgottesdienst, gehalten von Rudolf Holzer, ging es ins Gasthaus Rose, wo Jahrgängerin Annerose die Gruppe mit einem tollen Menü erwartete. Bei Musik und Tanz mit Gerhard und Erich und einem Bilderrückblick von Elsbeth Mauch feierte man bis in die frühen Morgenstunden. Foto: Jahrgang