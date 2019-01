Dunningen Sechsmal bei Unwetter gefordert

Dunningen-Seedorf (rm). Abteilungskommandant Andreas Jehle berichtete am Freitagabend von 19 Einsätzen. Dazu gehörten vor Ort sechs Unwettereinsätze, zwei Türöffnungen, ein Garagenbrand in Lackendorf und drei Brandeinsätze in Dunningen. Es seien 38 Übungen auf Abteilungs- und Gesamtwehrbasis absolviert worden. Teilgenommen habe man auch an einer Katastrophenschutzübung auf Landkreisebene im schweizerischen Elken. Neun Verkehrsdienste und die gemeinsame Jubiläumsübung der Feuerwehr Dunningen zählte Jehle zudem auf. Auf Lehrgänge wie Heißausbildung, für Gruppenführer und Kommandant ging Andreas Jehle überdies in seinem Jahresbericht ein.

Eine Frau und 28 Wehrmänner stünden derzeit zur Verfügung, und in der Alterswehr könne man jederzeit auf 18 Kameraden bauen. Alle Aktiven seinen jetzt mit den neuen Einsatzjacken und Helmen ausgestattet.

Im Nebenraum des Magazins habe Platz für die Ersatzatemschutzflaschen geschaffen werden können und eine Werkbank für kleine Reparaturen sei eingerichtet worden. Für den EDV-Bereich gab es einen PC, der aber noch nicht voll genutzt werden könne, da der Internetanschluss der Ortsverwaltung nicht ausreichend sei.