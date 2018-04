Dunningen Schüler begeben sich auf die "Traumreise Berufswelt"

Für die Ausbildung stehen auf dem weitläufigen Gelände Lehrwerkstätten zur Verfügung. In der nagelneuen Schulküche durften die "Traumreisenden" das Dessert für das spätere gemeinsame Mittagessen kreieren. Unter Anleitung der Ausbilderin und einer Auszubildenden wurde mit den verschiedenen Gerätschaften Früchtequark zubereitet.

Ein Gebäude weiter waren die Schüler in der Waschküche beschäftigt, während es nebenan im Speisesaal eine grundlegende Einführung zum Eindecken der Tische gab. Egal ob das Serviettenfalten, die richtige Anordnung des Bestecks oder das Erlernen der Grundregel "Immer zuerst die Hände desinfizieren!" – für die Gruppe gab es rund um die Themen Küche und Hauswirtschaft einiges zu lernen.

Doch der Besuch in der Stiftung war nur eine von fünf Stationen, die die Schüler in den Osterferien gemeinsam absolviert hatten.

Bei der Firma Michelfelder in Fluorn-Winzeln erhielten die Schüler Einblicke in die Ausbildungsberufe Technischer Produktdesigner und Konstruktions- sowie Industriemechaniker. Bei der Firma Aldi durften die Jungen und Mädchen erfahren, wie die Ausbildung eines Einzelhandelskaufmanns aussieht, während Junghans Microtec den Schülern die Welt der feinmechanischen und elektronischen Präzisionsgeräte näherbrachte. Und neben vielen spannenden Einblicken sowie ereignisreicher Tage gab es auch sportliche Abwechslung und viel Spaß bei der Teambuilding-Maßnahme in der Kletterhalle – damit war das etwas andere Ferienprogramm komplett.