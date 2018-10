Dunningen Schaumann: Und wo bleibt der Musikverein?

Wie er dem Schwarzwälder Boten entnommen habe, habe der Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen, für die Sanierung des Sportzentrums 200 000 Euro zu investieren.

"Hat die Gemeinde soviel Geld?", fragte er in die Runde. Der Musikverein warte seit 40 Jahren auf einen Probenraum, habe den jetzigen zweimal in Eigenleistung renoviert. Mal gehe was zu diesem Thema, man höre, dass Pläne gemacht werden. Dann gehe wieder nichts vorwärts. Der herrschende Lärm bei den Proben sei den Musikern nicht eben zuträglich. Der Musikverein stehe für die Gemeinde immer "vor der Front", auch nach außen hin, so Schaumann weiter.

Er appelliere an den Gemeinderat, sich baldmöglichst Gedanken über einen Probenraum zu machen. Bürgermeister Peter Schumacher verwies auf die geltende Beschlusslage des Gemeinderats. Im Rahmen der Ortskernsanierung werde man sich mit dem Thema beschäftigen. Im Zentrum stehe die bald zu entscheidende Frage, wie es mit dem Dorfgemeinschaftshaus weitergehe.