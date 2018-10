Dunningen Sahnestückchen mit fettem Groove

Die Band der M.I.S Musikerinitiative Schramberg präsentiert Sahnestückchen akustischer Rockmusik von Fleetwood Mac, Pink Floyd, Amanda Marshal, Skunk Aanansie, Melissa Etheridge, und auch dieses Mal hat die Band wieder ein paar neue "Kracher" im Gepäck.

"UJ-Secret" spielt Live-Musik in ganz eigener unverwechselbarer Art, mit einem Minimum an Instrumentalbegleitung und einem Maximum an Leidenschaft und Begeisterung, heißt es in einer Ankündigung. Frontfrau Urte Thieringer besticht mit stimmlicher Power und charismatischer Ausstrahlung. Handgemachte Livemusik, die geradewegs ins Herz geht, das ist das Markenzeichen von "UJ-Secret". Die Band verspricht: "The Earth will move under your feet", und jeder der, schon einmal dort war weiß, dass das stimmt.

Einlass ist ab 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro an der Abendkasse