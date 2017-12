Dunningen Räte bekommen Post von der anonymen Mira

Dunningen. Bürgermeister Peter Schumacher hält es für einen mutmaßlichen Nachbarschaftsstreit. Eine Dunningerin, die sich Mira Mauch nennt, hat sich per Mail an alle Gemeinderäte und den Bürgermeister gewandt, weil sie sich an einem mächtigen Holzstapel auf Gemeindegrund an der Eichwäldlestraße stößt.