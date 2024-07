Dunningen: Radfahrer wird nach Unfall gesucht

1 Der Radfahrer verletzte sich leicht an der Hand. (Symbolfoto) Foto: Photographee.eu - stock.adobe.co

Er ist am Dienstagabend in Dunningen gegen ein Auto geprallt.









Link kopiert



Ein älterer Radfahrer ist am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der Hauptstraße, etwa auf Höhe der Bushaltestelle der Wehle-Sporthalle, gegen das Heck eines vor ihm bremsenden Skoda gestoßen und hat sich dabei leicht an der Hand verletzt. Die 39-jährige Fahrerin des Skodas musste wegen eines von der Bushaltestelle auf die Hauptstraße einfahrenden Linienbusses verkehrsbedingt abbremsen, weshalb es dann zu dem Unfall mit dem Radfahrer kam. Am Heck des Skodas entstand Sachschaden. Der etwa 55 bis 60 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Radfahrer nannte gegenüber der Autofahrerin kurz seinen Familiennamen und fuhr dann weiter. Mehrere Passanten dürften den Unfall beobachtet haben. Der Radfahrer trug einen Helm, eine Brille, führte einen Rucksack mit sich und fuhr ein schwarzes Fahrrad. Nun werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/2 70 10, in Verbindung zu setzen.