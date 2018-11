Einen musikalischen Leckerbissen für die Gäste bietet die Sozialgemeinschaft mit einem Konzert der neuen Kapelle "Polka seven" am kommenden Sonntag, 11. November, ab 15 Uhr im Seedorfer Eschachtreff an. Die Band ist erst 2016 gegründet worden und hat eine bunte Mischung an guter Blasmusik im Programm. Nach ihrem Auftritt in Dunningen sollen auch die Seedorfer die junge Kapelle erleben können. Foto: Sozialgemeinschaft