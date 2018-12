Dunningen Pfützenspringen statt Schneeballschlacht

Aber was macht das schon? Manch einer sieht in dem vielen Regen ein Weihnachtsgeschenk an die Natur, andere sind froh, dass ihnen das Schneeräumen erspart bleibt. In Seedorf machte sich eine Familie die Wassermassen zunutze und veranstaltete anstelle der Schneeballschlacht einfach ein fröhliches Pfützenspringen.