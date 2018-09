Dunningen Peru-Erlebnisse beim Weißwurstfrühstück

Dunningen (mh). Janina Steinwandel und Franz Schmider haben im vergangenen Jahr einen Freiwilligendienst in Chachapoyas, der Partner Diözese der Kirchengemeinde Dunningen in Peru, geleistet. Jetzt wurden die beiden Heimkehrer mit einem Gottesdienst in Seedorf wieder in der Heimat willkommen geheißen.