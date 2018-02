Dunningen Neues von den Baronen aus dem "Däle"

Dunningen-Lackendorf. Für den umtriebigen und engagierten Chef der Baronengilde hat es gewissermaßen einen "Schuss vor den Bug" gegeben. So darf Alwin Staiger den Ball erstmals aus der "ersten Reihe" im Saal erleben. So ganz kann er allerdings nicht abschalten. Es gibt immer ’was, das man noch geschwind anders organisieren könnte, man müsste noch nach diesem und jenem schauen... und stellt dann doch beruhigt fest, dass auch Dichaela und Matthias Renz, die als Clownduo die Moderation übernehmen, die Sache im Griff haben. So bleibt es bis zum Finale beim Logenplatz mit Gattin.

Die beiden und viele andere Besucher in der Eschachtalhalle erleben ein buntes Programm, bei dem nicht ohne Grund die Garden eine ganz große Rolle spielen. Unlängst haben Teenie- und große Garde in Straßberg bei einem Wettbewerb ziemlich gute Figur gemacht. Weshalb, das zeigen sie beim Baronenball ihrem Publikum gerne. Los geht’s allerdings ganz traditionell mit dem Einmarsch der Narren. Nach dem Gardetanz der Teenies führen die Härlegeister ihren Tanz auf. Dann ist die große Garde mit dem Gardetanz am Start.

"Neues vom Kohlenbühl" hat Evelyn Flaig zu berichten und erzählt den Besuchern von einer Bio-Gesichtsbehandlung für Männer. Dann ist die Teenie-Garde wieder an der Reihe. Ihre "Amadeus"-Choreografie begeistert das Publikum.