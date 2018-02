Dunningen Neues von den Baronen aus dem "Däle"

Die beiden und viele andere Besucher in der Eschachtalhalle erleben ein buntes Programm, bei dem nicht ohne Grund die Garden eine ganz große Rolle spielen. Unlängst haben Teenie- und große Garde in Straßberg bei einem Wettbewerb ziemlich gute Figur gemacht. Weshalb, das zeigen sie beim Baronenball ihrem Publikum gerne. Los geht’s allerdings ganz traditionell mit dem Einmarsch der Narren. Nach dem Gardetanz der Teenies führen die Härlegeister ihren Tanz auf. Dann ist die große Garde mit dem Gardetanz am Start.

"Neues vom Kohlenbühl" hat Evelyn Flaig zu berichten und erzählt den Besuchern von einer Bio-Gesichtsbehandlung für Männer. Dann ist die Teenie-Garde wieder an der Reihe. Ihre "Amadeus"-Choreografie begeistert das Publikum.

Die Moderatorenclowns haben unterdessen nicht nur den ein oder anderen Witz zur Überleitung parat, sondern verpacken auch kleine Narrenstückle süffisant in den Moderationen. "Das neueste vom Clownexpress" ist allerdings ihre Plattform. Hier lassen sie das Jahr noch einmal Revue passieren, erzählen, mal genüsslich ausbreitend, mal knapp und knochentrocken, was in den vergangenen Monaten so alles schief gelaufen ist bei den Lackendorfern. Und es einiges zu erzählen.