Dunningen Nach tödlichem Unfall Hergang noch unklar

In einer ersten Meldung der Polizei heißt es in der Nacht, ein 28-jähriger Autofahrer befuhr gegen 15.40 Uhr die B 462 von Rottweil in Richtung Schramberg. Kurz nach Rottweil-Hochwald kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und streifte dort zunächst einen entgegenkommenden Pkw hinten links.

Ein Motorrad wurde von dem Ford weggedrückt und schleuderte danach entlang der Fahrbahn. Das andere Motorrad flog rückwärts durch die Luft gegen einen in Richtung Rottweil fahrenden VW Passat. Zudem wurde ein sechstes Fahrzeug bei einem leichten Auffahrunfall beschädigt.

Bei dem Unfall wurden die beiden aus einem anderen Bundesland stammenden Motorradfahrer im Alter von 64 und 63 Jahren sofort getötet. Die insgesamt fünf Leichtverletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken.