Dunningen Nach Insolvenz: Kündigungen bei Maier Drehtechnologie

Seit Anfang des Monats September wird kein Insolvenzgeld mehr gezahlt, die Firma muss das Gehalt der Mitarbeiter seitdem vollständig aus dem laufenden Geschäft selbst erwirtschaften.

Insolvenzverwalter Schiller strebt eine bestimmte Lösung an. Derzeit ist er dabei, unterstützt von den M&A-Spezialisten (Mergers and Acquisitions) Philippe Piscol und Philipp Hendel, einen Käufer aufzutun. Dazu werden sowohl Unternehmen aktiv angesprochen in deren Portfolio die Firma Maier Drehtechnologie gut passen würde. Auf der anderen Seite haben sich bereits mehrere Kaufinteressenten gemeldet.

In Absprache mit Gläubigern

Schiller hat sich zum Ziel gesetzt, um den Jahreswechsel einen Käufer gefunden zu haben. Er gibt sich nach Aussage seines Sprechers optimistisch, dies zu erreichen, denn am Ende gehe es dabei um die beste Lösung für Maier Drehtechnologie.

Die Gläubiger seien bei dieser Lösung mit im Boot. Der Insolvenzverwalter habe sich diese Vorgehensweise im Austausch mit den Gläubigern absegnen lassen, bestätigt der Sprecher.