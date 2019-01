Dunningen Nach 28 Jahren das Ende einer Ära

So waren die gut zwei Stunden gut gefüllt mit Ehrungen, Dankesworten, Neuwahlen und dem Amtsantritt des neuen Vorsitzenden mit ersten programmatischen Aussagen sowie dem Blick von Stefan Teufel auf die Landespolitik mit dem Hinweis, in welch enormer Höhe die Gemeinde Dunningen von Landesförderprogrammen profitiere. Er verband dies mit dem Dank an alle, die viele Jahre in der CDU Dunningen-Eschbronn mitgewirkt haben. Nun komme es darauf an, so Dennis Mauch, "das Gute und Bewährte zu erhalten und weitertragen, aber auch Neues zu wagen".

Michael Bohnacker hatte die Finanzen des CDU-Ortsverbandes 32 Jahre lang verwaltet und musste dann kürzer treten. Nach einer Übergangszeit mit Walter Erath hatte Dennis Mauch diese Aufgabe übernommen und gab sie nun an den neu gewählten Schatzmeister Rüdiger Reuss weiter.

Die Ehrungen für langjährige Treue zur CDU und die Neuwahlen bildeten den Rahmen für diese Mitgliederversammlung. Geehrt wurden für 50 Jahre Siegfried Kammerer, Michael Bohnacker und Julius Wilbs. 40 Jahre im Ortsverband sind Heinz Seemann und Roland Fecker und 25 Jahre Wolfgang Bühler. Dazu verabschiedete Karl-Heinz Bantle die drei langjährigen Mitstreiter Ute von Zeppelin, Walter Erath und Manfred Mauch aus dem Vorstand. Und mit diesem neu gewählten Vorstand geht Dennis Mauch in die kommende Amtsperiode: Vorsitzender Dennis Mauch, stellvertretender Vorsitzender Bernhard Niebel, Schatzmeister Rüdiger Reuss, Schriftführer und Pressereferent Alwin Staiger, Internetbeauftragter Dennis Mauch, Mitgliederbeauftragter Karl-Heinz Bantle und die Beisitzer Gerhard Benner, Norbert Ernst, Helmut Faller, Thomas Fritsche, Markus Hils, Siegfried Kammerer, Hugo Mauch, Wolfgang Mauch und Helmut Stern.

"Wir werden uns alle bemühen, dem gerecht zu werden, was uns mit aufgegeben worden ist und was wir übernehmen wollen", sagte Dennis Mauch in seinem Ausblick. "Und wenn wir dann zusätzliche politische Impulse setzen, dann sind wir auch in Zukunft auf dem richtigen Weg."