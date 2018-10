Dunningen Nach 2500 Kilometern ins Ziel

hatten sich einiges vorgenommen – und waren gut dabei: Auf ihrer rund 2500 Kilometer langen Tour durch sechs Länder und mit 16 000 Höhenmetern radelten sie gegenüber ihrem Zeitplan sogar zwei Tage Vorsprung heraus. Seit dem Tourstart am 19. September in Dunningen hatten sie nur gutes Wetter und genossen trotz schweißtreibender Fahrt wunderbare Landschaften, abgesehen von umher liegendem Müll und Unrat an den Straßenrändern in Italien und Griechenland.

Tille und Meckes beteiligen sich an der Aktion "Sanddammradler", bei der Männer für Wasser radeln. Ihre Absicht, möglichst viele Paten für Tages-Etappen zu gewinnen, ist aufgegangen. "Wir sind zuversichtlich, die 10 000-Euro-Marke noch zu knacken", gab sich sich Tille rund 200 Kilometer vor dem Ziel optimistisch. Diese Summe wäre dann genau die Hälfte, die ein Sanddamm in der Sahelzone in Afrika kostet, der etwa 4000 Menschen mit Wasser versorgt und rund 80 Jahre hält.

n Wer für die Aktion spenden möchte, kann dies über Facebook auf www.sanddammradler.de tun.