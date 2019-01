Dunningen Mit Sportgrößen auf Du und Du

Sein persönlicher Höhepunkt war, als er 2017 vor dem Confed Cup in Russland für die Media Volunteers an den vier Spielorten Schulungen durchführte. Ein weiterer Höhepunkt sollte sein Einsatz im Luschniki Stadion in Moskau werden. Die deutsche Mannschaft spielte allerdings in soweit nicht mit, als sie bis ins Finale vorstieß und dieses gewann. Gespielt wurde allerdings in St. Petersburg.

Hubert Bihler könnte noch viel mehr von seinen Einsätzen auf der internationalen Sportbühne berichten. Viele weitere Details weiß er lebhaft zu erzählen. Wertvoll sind für ihn auch die persönlichen Begegnungen mit nationalen und internationalen Sportgrößen, als zum Beispiel als er als sogenannter Photo Commissioners Assistant bei der Leichtathletik-WM 2013 die Medaillengewinner für die Fotografen zu postieren hatte.

So erinnert er sich immer wieder gern, dass er der Speerwurf-Goldmedaillengewinnerin Christina Obergföll aus Lahr noch auf dem Podest zugerufen hat: "Christina, jetzt sollten wir eigentlich das Badner Lied singen!"