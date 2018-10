Dunningen Mini-Renner fahren mit Muskelkraft

Dunningen. Eifrig dreht ein Achtklässler an der Kurbel. Sein Auto beschleunigt und überholt in der nächsten Kurve den Wagen des Mitschülers. Die Spielzeugrennbahn ist allerdings nicht an das Stromnetz, sondern an einen Dynamo angeschlossen. Die nötige Energie, um die Autos zum Fahren zu bringen, erzeugen die beiden Jungen mittels einer Kurbel selbst. Die mit Muskelkraft betriebene Rennbahn war dabei nur eines der Experimente, die Auszubildende der Firma Trumpf Laser aus Schramberg-Sulgen in die Eschachschule mitgebracht hatten, um mit den Schülern ein grundlegendes Verständnis zu Energie zu erarbeiten.